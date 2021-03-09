مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان بحريق مخزن أخشاب حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول حريق مخزن أخشاب أسفل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، نتج عنه وفاة سيدة وطفلتيها وإصابة زوجها وطفل آخر، ونقلوا إلى المستشفى، وسط تواجد الخدمات الأمنية بمحيط العقار.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل كميات من الأخشاب ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين، وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه.