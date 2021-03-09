ضبط 4.5 طن مخصبات زراعية وملح منتهية الصلاحية بمصنعين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ، شكلها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من ضبط 2 طن مخصبات زراعية، منتهية الصلاحية، داخل مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية بدائرة مركز البرلس، وتحرر المحضر رقم 507 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وتم إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتصنيع أعلاف الدواجن بالمنطقة الصناعية فى بلطيم، بداخله 2.5 طن ملح طعام مجهول المصدر، وغير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية، وغير مصحوبا بالمستندات الدالة علي مصدره، فتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 5083 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.