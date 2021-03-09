ضبط تشكيل عصابى بحوزته "شابو" بمليون ونصف جنيه فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيلا عصابيا مكون من 4 أشخاص يقيمون بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو بلغت حوالى 500 بإجمالى مبلغ مليون نصف تقريبا بقصد الاتجار.

جاءت الحملة بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء نور سالم مساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للعقيد أحمد حفني المشنب رئيس فرع سوهاج، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام 4 أشخاص يقيمون بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم للاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بعرض المعلومات على العميد محمد الضبع، رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية.

وتمكن العقيد أحمد حفني المشنب، رئيس فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب، برئاسة العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامة طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد محمد أبوالعطى، رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط تشكيلا عصابي للاتجار بمخدر الشابو ببرديس مكون من 4 أشخاص ذوى معلومات جنائية ومطلوبين في العديد من القضايا وبحوزتهم 500 جرام شابو بقيمة مليون ونصف وهواتف محمولة وطبنجة وطلقات ودراجات ناريه بدون لوحات مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والدرجات للتنقل بها والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضرا بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.