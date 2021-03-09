ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استخراج بيانات الهواتف المحمولة

وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مفادها قيام صاحب أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج والإعلان عن قدرته على استخراج بيانات مستخدمى أرقام هواتف المحمول من الشركات مقدمة الخدمة وسرقة الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ، فضلاً عن بيع حسابات على تطبيقات احتيالية وغير مشروعة "محددين" تستخدم فى إخفاء وتغيير بيانات المتصل، وإيهام مُستقبل الإتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة، والتى قد تستخدم كوسيلة إتصال غير مشروعة ، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون، وذلك بمقابل مادى يقوم الراغبين بتحويله له .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه ، وتبين أنه (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية)، وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول، بفحصه تبين إدارته للحساب محل الواقعة)، كما عُثر على المحفظة الإلكترونية التى يتم تحويل المبالغ المالية إليه من خلالها، وبمواجهة المتهم أقر بما توصلت إليه التحريات معللاً ذلك بغرض الإستفادة المادية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.