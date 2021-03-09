شاب يعثر على مواطن ويعيده لأسرته بعد غياب 3 سنوات.. صور

بنى سويف _ هانى فتحى

نجح شاب من محافظة بنى سويف فى رسم البهجة على وجوه أسرة ظلت تبحث عن والدهم المختفى منذ ثلاث سنوات.

حيث شارك عزام سيد، شاب من مدينة ناصر، شمال محافظة بنى سويف، فى جمع شمل أسرة بعد العثور عن الوالد المختفى منذ ثلاث سنوات. وقال عزام سيد، إنه أثناء عودته من القاهرة بالطريق الصحراوى الغربى عثر على رجل فى حالة يرثى لها يسير على الأقدام على الطريق الصحراوى.

وأضاف عزام، لــ"اليوم السابع"، توقفت بسيارتى وتحدثت مع الرجل إلا أننى لم أستطع الوصول إلى هويته نظرا لأنه غير مدرك، قائلا "اصطحبت الرجل إلى بنى سويف ونشرت صورته على الفيس بوك واصطحبه إلى شقة للمبيت فيها إلا أننى تلقيت اتصالا هاتفى من شخص يفيد بأن الرجل الذى عثر عليه من أسرته ويدعى عنتر نجم، محمد مقيم مركز أطفيح، محافظة الجيزة ومتغيب منذ ثلاث سنوات"

وأضاف عزام، توجهت مع الرجل إلى أطفيح وتعرفت على أسرته حيث أنه أب لأربع أطفال أصغرهم طفل عمره ثلاث سنوات ونصف، وتعرفت من الأسرة أن الشاب يمر بأزمة نفسية وترك المنزل وفشلت أسرته فى العثور عليه.