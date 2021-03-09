سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، وذلك في السوق المصري وكذلك مستجدات أوضاع تداولات الذهب في السوق العالمي، والذى بدأ متعافيًا مستهل تعاملات اليوم لتصعد الأونصة حتى صياغة هذا التقرير لتكسر نقطة المقاومة عند 1700 دولار.

سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، سجل ارتفاعا بـ4 جنيهات، من 748 جنيها للجرام إلى 752 جنيها مع توقعات بمزيد من التغيرات في الأسعار خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام.



عيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام.



عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 6016 جنيها.



أونصة الذهب 1703 دولار.

السعر الفوري للذهب

وتعزز بريق المعدن الأصفر بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر، بحسب وكالة رويترز، وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1692.21 دولارللأونصة، كانت الأسعار انخفضت أكثر من 1% أمس الاثنين إلى 1676.10 دولار، أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو 2020.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15% الليلة الماضية وتراجع عوائد السندات الأميركية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة، "وارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.30 دولار للأونصة، وتقدم البلاديوم 0.3% مسجلا 2322.68 دولار، وصعد البلاتين 0.8% إلى 1144.49 دولار للأوقية.