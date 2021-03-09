أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

تعافت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 ، مرتفعة 4 جنيهات في مستهل تعاملات اليوم، وذلك استجابة لعودة الصعود في سعر أونصة الذهب عالميًا، والتى سجلت أمس مستويات متدنية للغاية عند 1680 دولار، لكنها تعافت وسجلت أونصة الذهب ارتفاعات إلى 1697 دولار حتى صياغة هذه السطور وهذا أثر على سعر جرام الذهب في مصر، مع توقعات باستمرار تغيرات أسعار الذهب في سوق الصاغة خلال الساعات القليلة القادمة.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام.



عيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام.



عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 6016 جنيها.



اونصة الذهب 1697 دولار.



أسعار الذهب في مصر، تشهد تغيرات كثيرة على مدار التداولات في السوق المصري، طالما أن سعر أونصة الذهب عالميًا يشهد تقلبات وتغيرات بسبب استمرار المضاربة، لأن سعر الذهب في مصر يعبر عن حركة الأونصة عالميًا، حيث تشهد أونصة الذهب حركة مستمرة طوال التداول عليها في البورصات العالمية.

وتعافي الذهب من مستويات هي الأقل له هذا العام جاء نتيجة تخوفات المستثمرين من حدوث تضخم مرتقب في الأسواق الأمريكية وذلك مع إقرار خطة التحفيز الأمريكية المحددة بـ 1.9 ترليون دولار.

أسعار الذهب على المستوى العالمي تضررت بصورة ملحوظة من عوائد السندات الأمريكية، وهذا يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة والتخلي عن الذهب بوصفه ملاذا آمنا أوقات الأزمات والاضرابات السياسية أو الاقتصادية أو وقت انتشار الأمراض والأوبئة، لذلك يظل الذهب قرب أدنى مستوياته هذا العام.