اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8- 3-2021.. وعيار 21 بـ748 جنيها

الإثنين، 08 مارس 2021 01:30 م
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8- 3-2021.. وعيار 21 بـ748 جنيها الذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر آخر مستجدات سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 مارس 2021، مستهل تعاملات الأسبوع، حيث شهد سعر الذهب تراجعا ملحوظا، وسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 748 جنيها للجرام، مسجلاً هبوط 4 جنيهات تقريباً بعد تراجع سعر اونصة الذهب إلي 1690 دولار.
 

سعر الذهب اليوم :
عيار 21 يسجل سعر 748 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 854.85 جنيه.

عيار 18 سعره 641.14 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 5984 جنيها.

أونصة الذهب تتراوح بين 1690 دولار.

 
وأثرت 3 مواضيع مهمة أثرت على حركة الذهب عالمياً وفي السوق المصري خلال الأسبوع الماضي، منها أسعار النفط التي ارتفعت لتصل لأعلى مستوياتها في 14 شهرًا مع تمديد أوبك+ خفض الإنتاج حتى أبريل، واستمرار ارتفاع عوائد السندات وبيانات التوظيف التى عززت من ارتفاع الدولار الأمريكي، ويضغط بقوة على أسعار الذهب والمؤشرات الأمريكية.
 
كما أن صدور بعض البيانات عن سوق العمل الأمريكي والذي فاجأ الأسواق بإضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، وتراجع البطالة لـ 6.2% وهو ما كان له تأثيرات على أسواق المعدن النفيس.
 
أسعار الذهب قد تشهد تغيرا في السوق المصري على مدار الساعات القليلة القادمة، في ظل تغير دائم لسعر أونصة الذهب عالميًا بسبب استمرار المضاربة، كما يوجد بعض الفروق السعرية قد تصل إلى جنيهين في مصر بسبب التغير المستمر في أسعار الذهب.
 
سعر الذهب في مصر يعبر عن حركة الأونصة عالميًا، حيث تشهد أونصة الذهب حركة مستمرة طوال التداول عليها في البورصات العالمية.
 
 
 
 

سعر الذهب اليوم عيار ٢١

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21

اسعار الذهب اليوم عيار ٢١

اسعار الذهب

سعر الذهب الآن

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 21

أسعار الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة