رئيس جهاز بدر يتفقد سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة بالمرحلة الأولى

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، مشروع وحدات سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بالمرحلة الأولى، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع والشركات المنفذة، حيث تفقد أعمال الإسكان والتشطيبات الداخلية الأخيرة للوحدات الجاري تنفيذها، وأعمال طبقة الأسفلت التي تتم بالمشروع وتنسيق الموقع.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن النسبة الإجمالية لتنفيذ الوحدات بلغت نحو 94%، كما وصلت نسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف إلى 98%، وأعمال الكهرباء إلى 83% وأعمال الطرق والاتصالات إلى 84%، بينما وصلت أعمال الغاز الطبيعي إلى 85%، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم البدء في تسليم الوحدات خلال العام الحالي.

وأشاد المهندس عمار مندور، خلال جولته بالمشروع بجودة التشطيبات وسرعة تنفيذ المشروع، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.