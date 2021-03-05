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مدينة بدر: 93% نسبة الإنجاز بمشروع إنشاء 351 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعى

الجمعة، 05 مارس 2021 10:42 ص
مدينة بدر: 93% نسبة الإنجاز بمشروع إنشاء 351 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعى المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر
كتب أحمد حسن

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عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعاً مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروع 351 عمارة بإجمالي 8424 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك بشأن متابعة نسب الإنجاز ومعدل الأداء خلال الفترة المقبلة وإزالة العقبات، حيث حضر الاجتماع نواب رئيس الجهاز ومعاونوه، ومسئولو المشروعات. 
 
وطالب "مندور"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة،  مسئولي الشركات المنفذة بوضع خطة زمنية مكثفة لاستلام المشروع، وكذا تكثيف الأعمال للانتهاء في أسرع وقت، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز العيني للوحدات بلغت نحو 93%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 30 يونيو المقبل.
 
وأشار "مندور"، إلى أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على الالتزام بجودة التشطيبات والوقوف علي كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، مضيفاً أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتي يتسنى مواصلة خطة تسليم الحاجزين لوحداتهم المخصصة لهم. 

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

مدينه بدر

الاسكان الاجتماعى

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