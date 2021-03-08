شركة مصر إيطاليا العقارية تطلق مرحلتين جديدتين بمشروع البوسكو فى العاصمة الإدارية

"ذا كليف" أكبر منطقة فيلات .. "ذا بارك" تقدم مفهوم جديد للمبانى الذكية

الشركة تحتفل كأول مطور عقاري بالقطاع الخاص يقوم بتسليم أول مرحلة بمشروعه "البوسكو" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعلنت شركة "مصر إيطاليا العقارية" عن إطلاق مرحلتين جديدتين بمشروعها الرائد فى العاصمة الإدارية الجديدة "البوسكو" تحت اسم "ذا بارك "“The Park” التي تشمل 12 مبني من المباني الذكية و "ذا كليف "“The Cliff” التي تتضمن اكثر الفيلات تميزاً في "البوسكو" وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى أقامته الشركة للاحتفال بتسليمها المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" كأول مطور عقاري بالقطاع الخاص يقوم بتسليم أول مرحلة بمشروعه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر منطقة "ذا بارك "“The Park” الجديدة هى منطقة مبانى تتضمن وحدات سكنية )شقق( وهي حلقة الوصل بين جميع المساحات المفتوحة وحدائق المشروع، والتى تربط مجتمع البوسكو بأكمله من الشرق إلى الغرب، ويوفر للمقيمين وصولاً سهلاُ إلى كافة المناطق. وتضم منطقة مباني "ذا بارك" لأول مرة في مشروع "البوسكو "جاردن فيلا اما دور ارضي واول او سكار فيلا بالأدوار العلوية معا. وعن منطقة فيلات "ذا كليف "“The Cliff” الجديدة فهي تعد أعلى نقطة في مشروع "البوسكو "وتطل على أحياء الفيلات المحيطة. وتوفر إطلالة رائعة على البحيرة المائية والمناظر الطبيعية المحيطة بها، بالإضافة الى إطلالة استثنائية على أبراج الغابة العمودية الشهيرة" Vertical Forest"، ويقع النادي بداخل هذه المرحلة وسيضم مساحات مفتوحة وحمام سباحة ومطاعم فاخرة .

تم تجهيز شقق "ذا بارك "“The Park” الفاخرة بمميزات تقنية حديثة تشمل مبانى ذكية وتكنولوجيا دخول المنزل بدون مفتاح عن طريق Access Code وتقنية التعرف علي الوجه، وتكنولوجيا تربل بلاى) Triple Play Technology( وأنظمة إضاءة تعمل عن طريق تحديد استشعار الحركة، وأنظمة إضاءة وتكييف ذكية تنطفئ تلقائيًا عندما تكون المساحات شاغرة، ومساحات مشتركة للعمل Co-working space في الطابق الأرضي تشمل محطات للشحن والواي فاي انترنت وأنظمة صوتية داخلية الممرات و الاماكن المشتركة. أما عن أنواع الوحدات المتاحة فى هذه المرحلة فهى سكاي فيلا وجاردن فيلا ووحدات جاردن تراس وتتراوح مساحاتهم بين 161 متر مربع إلى 315 متر مربع. ومن ناحية أخرى تتضمن "ذا بارك" ، شقق بغرفتين واخري بثلاث غرف بمساحات تتراوح بين 122 متر مربع إلى 185متر مربع. ومن المتوقع أن يتم تسليم المرحلة في نهاية عام 2024.

أما عن منطقة فيلات "ذا كليف "“The Cliff” فتم تصميمها بشكل فريد من نوعه كوحدات عائلية فردية بعيدة عن منطقة الشقق السكنية، بمساحات مفتوحة كبيرة ومناظر طبيعية خلابة ومسطحات مائية، ويصل فارق المستويات إلى 6 أمتار في بعض المناطق ،وتوفر أيضاً مرافق على المساحات المفتوحة، ومنطقة لألعاب اللياقة البدنية ، ومنطقة مخصصة للقراءة ، ومنطقة للاسترخاء تحتوى على إطلالة خلابة. وتتنوع وحدات المرحلة بين تاون وتوين هاوس وفيلات منفصلة وكريك فيلا و كليف فيلا .

وتتراوح مساحات الفيلات المتاحة بمنطقة "كليف" من 258 متر مربع إلى 638 متر مربع .

وفي إطار ذلك صرح محمد خالد العسال - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: "عملائنا هم مصدر الإلهام الحقيقي ولذلك إستراتيجيتنا بمصر إيطاليا تجعلنا دائماً حرصين على الاستماع لكل مقترحات العملاء من أجل تنفيذها في أقرب فرصة، ويأتي إطلاق مرحلتي مباني "ذا بارك" وفيلات "ذا كليف" كخير دليل علي ذلك حيث نهدف إلى تغيير مفهوم المباني الذكية وتقديم أكبر منطقة فيلات بمشروع البوسكو من خلال هاتين المرحلتين." وأضاف قائلاً: " نفخر دائما بكون مصر ايطاليا العقارية اول مطور عقاري في القطاع الخاص يقوم بتسليم المرحلة الاولي من مشروع البوسكو بالعاصمة الادارية قبل الموعد المحدد له وهدفنا دائما هو الالتزام بما وعدنا به عملائنا وهو بمثابة الدافع الرئيسي لنا لكي نستمر ببناء وتشيد مشروعتنا على أعلى مستوى يليق بعملائنا".

تقدم مصر إيطاليا العقارية عروضًا تنافسية تتضمن دفع مقدم بنسبة 5% من ثمن الوحدات، مع خطة سداد تصل لمدة 9 سنوات . ويعد هذا الاطلاق الثاني لمصر ايطاليا العقارية في السوق المصري منذ بداية 2021 حيث قامت الشركة بإطلاق مرحلة "الور 2.0" ضمن المجمع الإداري كايرو بيزنس بارك في يناير الماضي كجزء من خطتها الطموحة لهذا العام .

عن مصر إيطاليا القابضة:



شركة مصر إيطاليا القابضة، أحد أهم رواد التطوير العقاري في مصر لسنوات عديدة، حيث أنها تمتلك عدة مشروعات من بينها السكنية والتجارية والساحلية في محافظات مصر المختلفة. تمتد محفظة أراضي الشركة لتصل الى 6 مليون مترمربع

وتقوم بتطوير 11 مشروعًا سكنيًا وتسعة مشاريع تجارية وخمسة فنادق فاخرة و 6000 وحدة تم تسليمها. وتشمل البوسكو و

فينشي في العاصمة الادارية الجديدة و البوسكو سيتي في مدينة المستقبل وكايرو بيزنس بارك و لانوفا فيستا في القاهرة الجديدة وكاي سخنة.



