اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حكاية عم زين أقدم "بيطار" لتركيب حدوة الحصان بالشرقية.. فيديو

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:05 م
حكاية عم زين أقدم "بيطار" لتركيب حدوة الحصان بالشرقية.. فيديو عم محمد زين
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، تقريرا مع عم محمد زين هو أقدم بيطار "حداد تركيب حدوة الحصان" بالشرقية، وهى واحدة من المهن المهددة بالانقراض، نظرا لتطور الطبيعى للحياة ووجود وسائل النقل متطورة بدلا من الحصان.

ويقول عم محمد البالغ من العمر 67 عاما، إنه توارثها من جد الجد، فكانت أسرته ومنزلها بحى الإشارة لأكثر من 100 عام، حيث كان توجد محطة الكارو يتجمع فيها سائقو تلك العربات ويقوم البيطار بعمله.

وأوضح عم محمد، أنه يقوم فى الأول بتنظيف الحافر وتسويته ثم تركيب قطعة كاوتش بالحدوة، التى وصفها بـ"الفرامل" لأنها تتحكم فى الأحكام بين الحافر والإسفلت، وفوقها الحدوة الحديدية.

أكد عم محمد، أنه تعرض لمواقف صعبة كثيرة طوال عمله وإصابات بسبب هياج الحصان أحيانا، لافتا إلى أن التعامل معه يجب أن يكون بحرص، ودق المسمار يكون فى الأماكن الميتة لأن الحافر يحتوى على أماكن حية قد تصيبه بالأذى.

وأشار إلى أن أبناءه رفضوا العمل بالمهنة، لأنها لم تعد مجدية مثل زمان .


البيطار

مهنة البيطار

تركيب حدوه الحصان

الشرقيه

المهن المهددة بالانقراض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اقدم بائع كتب فى طنطا.. سمير قضيت 30 عاما فى بيع العلم وخدمة الطلاب "فيديو"

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:00 ص

أقدم بائع أدوات صيد أسماك بمحافظة المنيا ورث المهنة عن أبيه

الإثنين، 06 يوليه 2020 08:00 ص

أقدم بائع ورود فى عيد الحب بالشرقية يروى ذكرياته.. "عبد القادر" أكثر من ربع قرن فى تنسيق الزهور: الأسعار تبدأ من 2 جنيه وتصل لـ100.. صممنا بوكيه المفاجآت مغلفا بالشيكولاتة.. ويؤكد: عندى زباين فى سن الستين

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:00 م

صور.. قصة أقدم بائع جرائد فى كفر الشيخ.. "أبو المعاطى" يعمل بالمهنة منذ 62 عاما.. ويؤكد: أعشق بيع الجرائد وأتنفسه كالأكسجين.. المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل قللت من الإقبال ولكنها لا تغنى عن الصحف

السبت، 12 يناير 2019 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة