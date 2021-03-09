حكاية عم زين أقدم "بيطار" لتركيب حدوة الحصان بالشرقية.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، تقريرا مع عم محمد زين هو أقدم بيطار "حداد تركيب حدوة الحصان" بالشرقية، وهى واحدة من المهن المهددة بالانقراض، نظرا لتطور الطبيعى للحياة ووجود وسائل النقل متطورة بدلا من الحصان.

ويقول عم محمد البالغ من العمر 67 عاما، إنه توارثها من جد الجد، فكانت أسرته ومنزلها بحى الإشارة لأكثر من 100 عام، حيث كان توجد محطة الكارو يتجمع فيها سائقو تلك العربات ويقوم البيطار بعمله.

وأوضح عم محمد، أنه يقوم فى الأول بتنظيف الحافر وتسويته ثم تركيب قطعة كاوتش بالحدوة، التى وصفها بـ"الفرامل" لأنها تتحكم فى الأحكام بين الحافر والإسفلت، وفوقها الحدوة الحديدية.

أكد عم محمد، أنه تعرض لمواقف صعبة كثيرة طوال عمله وإصابات بسبب هياج الحصان أحيانا، لافتا إلى أن التعامل معه يجب أن يكون بحرص، ودق المسمار يكون فى الأماكن الميتة لأن الحافر يحتوى على أماكن حية قد تصيبه بالأذى.

وأشار إلى أن أبناءه رفضوا العمل بالمهنة، لأنها لم تعد مجدية مثل زمان .