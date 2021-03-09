حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل طالب والتخلص من جثته بالزراعات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار عبد المنعم حشيش وكيل نيابة مركز قويسنا بالمنوفية، بإشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، والمستشار شادى الشاذلى رئيس النيابة العامة بمركز قويسنا، حبس عاطل متهم بقتل طالب بكفر وهب دائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وألقى جثته وسط الزراعات، وذلك بسبب خلافات مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم أحمد شمس رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، من القبض على عاطل، مقيم عرب أبو زكرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب خلافات مالية أدت إلى التخلص من المجنى عليه بطلق ناري وإلقاء جثته وسط الزراعات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالي كفروهب التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، قد عثروا على جثمان شاب مقتولا بطلق ناري وسط الزراعات، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد باستقبال شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثمان شاب، بقرية كفروهب دائرة مركز قويسنا وسط الزراعات.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان لشاب يدعى "أ م" 20 عاما، في الصف الثاني الثانوي الصناعي، مصابا بطلق ناري وسط الزراعات بقرية كفروهب، فتم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.