تعليم الوادى الجديد: الانتهاء من تقييم مسابقة الأم المثالية والإعلان خلال أيام

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن إنتهاء تقييم مسابقة كأس اللواء محافظ الوادى الجديد "الأم المثالية للطالب الموهوب".

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، بلجنة تقييم الأعمال المشكلة على مستوى المديرية، ليتم إعلان النتائج فى غضون أيام قليلة.

وقال النيلى، في بيان صحفي، أن المسابقة تأتى بمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأم وإنطلاقا من تشجيع الأسرة على الإهتمام بموهبة الطالب وتنمية التواصل بين المدرسة والإدارة والمديرية وأولياء الأمور .

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أن الجوائز المقدمة لصاحبة المركز الأول كأس اللواء محافظ الوادى الجديد وجائزة عينية وشهادة تقدير للحاصلين على المركز الأول على مستوى المديرية ( مرحلة إبتدائية _ إعدادية _ ثانوية _ تربية خاصة" وشهادات تقدير للمراكز من الثانى وحتى الخامس .