انطلاق النسخة الرقمية لبورصة السياحة ITB برلين بمشاركة 120 دولة

كتبت ميرفت رشاد

انطلقت النسخة الرقمية من فعاليات بورصة برلين السياحية عالميا ITB Berlin، اليوم الثلاثاء، عبر المنصة الافتراضية Now ITB Berlin، تحت شعار مستقبل صناعة السفر، بمشاركة 3513 عارضًا من 120 دولة خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجارى.

ويشارك فى الفعاليات وكالات السفر و السياحة ومقدمي تكنولوجيا السفر ومنظمي الرحلات والفنادق وشركات إدارة الوجهات (DMCs)، حيث يوفر المعرض ظروفًا مثالية للزوار التجاريين للتواصل وتبادل الأفكار والبقاء على اطلاع جيد والتفاوض بشأن الأعمال التجارية مع اللاعبين في السوق ومقدمي خدمات السياحة من جميع أنحاء العالم .

وسيعقد أكثر من 280 متحدثًا دوليًا رائدًا، بما في ذلك أكثر من 80 مديرًا تنفيذيًا، محاضرات ومقابلات في 180 جولة مناقشة افتراضية ، ويقدمون تقييماتهم وآرائهم حول كيفية التغلب على تأثير جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر

وقال مارتن إكنيج، الرئيس التنفيذي لشركة Messe Berlin: "مما لا شك فيه، تضررت صناعة السفر بشدة من الوباء، بصفتنا معرض السفر التجاري الرائد في العالم، فمن مسؤوليتنا تقديم التوجيه الصناعي والأمل الجديد، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، من خلال ITB Berlin NOW منصتنا الافتراضية، نمنح المشاركين في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون موقفًا صعبًا للغاية فرصة للتواصل مع بعضهم البعض ومعرفة التطورات الجديدة والقيام بأعمال تجارية".