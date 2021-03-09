اليوم السابع
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وفد بلغارى يتفقد فنادق الغردقة لزيادة عدد الرحلات.. صور

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:52 م
وفد بلغارى يتفقد فنادق الغردقة لزيادة عدد الرحلات.. صور الوفد البلغارى بفنادق الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرى وفد من ممثلى شركات السياحة البلغارية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من فنادق الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية ولزيادة معدلات السياحة البلغارية الوافدة لمدينة الغردقة خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جانبه، قال محمد جمال مدير أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، إن وفد شركات السياحة البلغارية، قام بتفقد الإجراءات الاحترازية، وكذلك تفقد الغرف والخدمات الفندقية المقدمة للسياح، حيث بدأوا جولتهم بفنادق منطقة هاواى بالغردقة.

وقال حسنى شوقى، مسئول أحد الفنادق التى قام الوافد بتفقدها، إن الوفد سيزور الأقصر وأسوان، وتستمر جولتهم هناك حتى الأحد المقبل، ووفد الشركات البلغارية يضم 20 فردا من ممثلى أكبر الشركات السياحية البلغارية.

وقام الوفد بعمل معايشة داخل الغرف، ومراقبة الإجراءات الوقائية المتبعة فى المطاعم وعلى حمامات السباحة وداخل الغرف ومدى تطبيق المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى بين النزلاء.

وقال عماد طه، مدير فندق سياحى بالغردقة، إن زيارة الوفد من المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وتشمل رحلة سياحية لمدن الأقصر وأسوان للوقوف على أكبر عدد من الفنادق بالمدن السياحية، وذلك لبحث زيادة أعداد السائحين الأجانب القادمين من بلغاريا إلى المدن السياحية المصرية، ومن المتوقع زيادة أعداد رحلات الطيران السياحية القادمة من بلغاريا خلال شهر أبريل المقبل.

فيما كشف محمد السباعى، مسئول بأحد فنادق الغردقة، أن وفد الشركات البلغارية سيوقع عدة اتفاقات لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بفنادق الغردقة، موضحا أن الوفد قام بتقسيم نفسه داخل عدد كبير من الفنادق لتفقد جميع الاقسام المختلفة

الوفد أثناء تزوقة للمأكولات
الوفد أثناء تزوقة للمأكولات

 

الوفد البلغارى يتفقد الفنادق
الوفد البلغارى يتفقد الفنادق

 

الوفد يتفقد فنادق الغردقة
الوفد يتفقد فنادق الغردقة

 

صورة تذكارية للوفد البلغارى
صورة تذكارية للوفد البلغارى

 

وفد شركات السياحة البلغارية يتفقد الفنادق
وفد شركات السياحة البلغارية يتفقد الفنادق

 


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الغردقة

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وفد شركات السياحة البلغارية

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