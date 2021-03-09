اليوم السابع
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خالد صلاح
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اليابان تقدم 19 مليون دولار كمساعدات لدعم "الروهينجا" بميانمار وبنجلاديش

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:41 م
اليابان تقدم 19 مليون دولار كمساعدات لدعم "الروهينجا" بميانمار وبنجلاديش الروهينجا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء أن اليابان ستقدم مساعدات عاجلة بقيمة 19 مليون دولار، من خلال منظمات دولية لدعم أفراد طائفة الروهينجا الذين فروا من بلادهم ، هربًا من الاضطهاد والعنف الذي يمارسه الجيش الميانماري.
وقال مسئولون يابانيون - في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية - إن طوكيو ستبقي على مساعداتها الإنسانية إلى ميانمار، رغم إدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير الماضي وأطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيًا، كما اعتقل الزعيمة أونج سان سو كي ومدنيين آخرين.
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أنه سيتم استخدام المساعدات العاجلة ، لتوفير سلع طبية وصحية لصالح 58 مستشفى ومؤسسة رعاية صحية في ميانمار وبنجلاديش ، حيث فر العديد من المنتمين لطائفة الروهينجا، كما ستستخدم المساعدات في توفير الغذاء ل600 ألف شخص في البلدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توصيل المساعدات من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة.


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بنجلاديش

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