النيابة تأمر بدفن جثث ربة منزل وطفلتيها لقين مصرعهن بحريق حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة، بالتصريح بدفن جثث أم وطفلتين من أسرة واحدة، عقب الانتهاء من تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة الحقيقى، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للأب وطفل آخر، أصيبا باختناق بسبب نشوب حريق داخل مخزن اخشاب أسفل العقار الذى يقطنون به، حيث اندلعت النيران فى العقار المكون من 5 طوابق، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وكلفت المباحث بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من السيطرة على الحريق نشب داخل مخزن اخشاب، كما تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى، وتم القبض على صاحب المخزن.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، للسيطرة على النيران.