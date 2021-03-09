القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ألقت مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، القبض علي "رامى.م" في الثلاثينات من عمره، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأقدم زوج على قتل زوجته بعزبة الجرايشة، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، بعدما أقدم على ضربها حتى الموت.

تلقي اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم أحمد جمال، رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير، يفيد بإقدام شاب فى الثلاثينات من عمره، على قتل زوجته، بعدة طعنات داخل منزلهم، بعزبة أبو جريش، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وتم انتداب النيابة العامة لمعاينة الجثمان، وتم نقل جثة الزوجة إلي مشرحة مستشفي القصاصين المركزى، وتم التحفظ علي الزوج، ومن المقرر عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.