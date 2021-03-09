اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:19 م
خالد صلاح
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القائد العام للجيش الليبى يبحث مع وفد من الطوارق أوضاع الجنوب

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:08 م
القائد العام للجيش الليبى يبحث مع وفد من الطوارق أوضاع الجنوب القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
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بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة أبوالقاسم حفتر اليوم الثلاثاء مع وفد من أعيان ومشايخ وممثلي التركيبة الاجتماعية لقبائل الطوراق أوضاع الجنوب.
وأفاد مكتب إعلام القيادة العامة - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن حفتر استعرض أيضا الجهد المبذول من قبل القوات المسلحة الليبية في تأمين حدود البلاد، ونشر دوريات مستمرة على طول الصحراء، مشيدا بدور قبائل الطوارق ودعمهم المستمر لقوات بلادهم المسلحة.


خليفة حفتر

ليبيا

الجيش الليبى

قبائل الطوراق

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