السيطرة على حريق داخل معهد دينى فى قنا دون إصابات

قنا _ صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة علي حريق شب فى عدد من أشجار النخيل داخل معهد فتيات بنجع حمادي فى محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بنشوب حريق في أشجار نخيل ومخلفات داخل معهد فتيات نجع حمادي، والسيطرة عليه من قبل الحماية المدينة قبل الامتداد.

انتقلت قوة بتوجيهات العقيد هاني الأتربى، مدير الحماية المدنية، وبرئاسة الرائد رامي إيهاب، وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.