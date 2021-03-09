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الداخلية تنجح فى القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:15 م
الداخلية تنجح فى القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولاً التخفي.

واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات بالعقار بفتح الباب وفضح المشهد.
 
وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.
 
 
االمتهم
االمتهم

 


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