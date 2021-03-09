اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط تاجر مخدرات حاول غسل ربع مليار جنيه فى العقارات والسيارات

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:12 م
الداخلية تضبط تاجر مخدرات حاول غسل ربع مليار جنيه فى العقارات والسيارات وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الجيزة.
 
وتبين أن المتهم متورط فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت ممتلكات المتهم بقرابة 250 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الداخلية

مخدرات

غسل الاموال

وزارة الداخلية

عقوبة غسل الاموال

مكافحة المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة