الداخلية تضبط تاجر مخدرات حاول غسل ربع مليار جنيه فى العقارات والسيارات

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الجيزة.

وتبين أن المتهم متورط فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت ممتلكات المتهم بقرابة 250 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.