اليوم السابع
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إحالة 56 عاملا بمنشآت صحية فى البحيرة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:07 م
إحالة 56 عاملا بمنشآت صحية فى البحيرة للتحقيق لتغيبهم عن العمل حملة على مصانع السماد
البحيرة - ناصر جودة

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قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة 56 من العاملين بمستشفى الدلنجات المركزى والمركز الطبى والإدارة الصحية للتحقيق لترك العمل والغياب دون سند قانونى، وذلك خلال حملة للمرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الإنضباط الإدارى بين العاملين.

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق مركز الدلنجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط (5 أطنان سماد عضوى مجهول المصدر، 4 أطنان ونصف سماد عضوى مدعم تجميع بغرض البيع في السوق السوداء، 12 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية تقدر بحوالى 10 كيلو)، كما تم تحرير 10 محاضر ما بين عدم حمل شهادات صحية واشتراطات صحية.

وبالمرور على الصيدليات تم تحرير 4 محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلى بعدد 4 صيدليات.

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بتنفيذ عدة حملات رقابية مكثفة بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الرقابه والمتابعة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة البوتومين، وتم التحفظ على ( 10 برميل ×200 كجم مواد خام 250 بستله ×10 كجم منتج نهائي - 500 بستله فارغة)، وضبط مصنع مخصبات زراعية وكيماويات يقوم باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بحوالي 120 طنا، مختلفة الأنواع والأصناف، وضبط نص طن زيت ونص طن عسل أسود، وتم التحفظ على المضبوطات.

وضبط سيارة نصف نقل واردة من دمنهور لرشيد لأحد التجار، وتم ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن ( 26 كيلو خروب – 25 كيلو سوداني، 35 كيلو تمر به سوس وديدان)، وضبط سيارة نصف نقل محمل عليها 4 طن فول مجروش معد لشهر رمضان المبارك، أثناء نقلهم من رشيد للتجار وتبين أن الشكائر من الفول المستورد ومدون عليها بيانات مخالفه للواقع ، من حيث المصدر وتاريخ.

وضبط سيارة ربع نقل لتحميلها كمية من الزيوت البترولية السابق استخدامها وهي من المواد والنفايات الخطرة المحظور تداولها بدون ترخيص من الهيئة العامة للبترول ومصلحة الرقابة الصناعية والبيئة ، وتم التحفظ على 400 لتر.

كما تم إزالة 5 تاندة صاج إشغال طريق بعدد 5 كافيهات، وضبط عدد 20 شيشة، وتحرير 10 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، وإزالة كشك مخالف وجميع البائعين الجائلين المتسببين بإعاقة الطريق.

ويشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط الادارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


البحيرة

ضبط سماد مجهول المصدر

تحرير محاضر للصيدليات

محافظ البحيرة

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