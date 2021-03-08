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12 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى 4 محافظات بالصعيد ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 08 مارس 2021 03:18 م
12 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى 4 محافظات بالصعيد ضمن "حياة كريمة" محطات الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة حريصة على تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة بهذه القرى، مؤكدا أنه تم تطوير شبكات الكهرباء بـ 10 قرى بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما تم إنفاقه حتى الآن لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بلغت 12 مليون 156 ألف جنيه، موضحا أنه فى قطاع أسوان تم تطوير شبكات توزيع الكهرباء بقريتى ادفو و كوم امبو بتكلفة 2 مليون و703 آلاف جنيه.

وأشار أبو وردة، إلى أنه تم تطوير شبكات قرى أرمنت وإسنا شرق وإسنا غرب بقطاع الأقصر بتكلفة مليون و554 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم تطوير شبكات محافظة قنا بتكلفة 4 مليون و810 آلاف جنيه بقرى دشنا و الوقف و فرشوط وأبو تشت وقوص.

وأضاف رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى تكلفة تطوير شبكات توزيع محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة بلغت 3 مليون و88 ألف جنيه وذلك بقرى المراغة وكما والمنشأة والعسيرات وجرجا والبلينا ودار السلام وساقلته.


الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

سوهاج

الاقصر و اسوان

حياة كريمة

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