12 قطاعًا تهبط بالبورصة المصرية خلال جلسة الاثنين على رأسها "الاتصالات"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.68%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.62%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.44%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.03%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.97%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.56%.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.24%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.22%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.13%، بينما استمر قطاع الخدمات التعليمية، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.3%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.03%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.38%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 506.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.16%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14011 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3247 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1418 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.