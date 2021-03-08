تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه.

تراجع مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14011 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3247 نقطة.