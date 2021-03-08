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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 08 مارس 2021 02:42 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14011 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3247 نقطة.
 
 

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