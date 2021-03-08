البورصة المصرية تتحول للتراجع بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

تحولت مؤشرات البورصة المصرية ، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين من المتعاملين الأفراد، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14130 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4415 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3275 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1420 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، عبر المحيطات للسياحة، المصرية لخدمات النقل—يجيترانس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الأهرام للطباعة والتغليف،

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 100 ألف سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 29586 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 55 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 10978 سهم، كما اشترى مجلس إدارة بنك قناة السويس 5 آلاف سهم.

وأعلنت شركتا الشرقية - ايسترن كومباني، جي بي أوتو، تم تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، بنحو 851.1 ألف سهم للأولى، 174.2 ألف سهم للثانية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، موافقة مجلس الإدارة، خلال اجتماع أمس الأحد، على بيع كامل قطعة الأرض رقم 31 وما عليها من كافة المباني والأسوار والإنشاءات المقامة عليها والكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.

في سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي، تعيين طارق رشدي عضوًا مستقلاً بمجلس إدارة البنك، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.