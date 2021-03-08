اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وفاة لاعب كرة قدم ابتلع لسانه فى مباراة بالدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان

الإثنين، 08 مارس 2021 05:57 م
وفاة لاعب كرة قدم ابتلع لسانه فى مباراة بالدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان اسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفي اللاعب عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 عامًا، ابن مركز أبو حماد لاعب فريق القنايات منذ قليل، داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه "القنايات" أمام نادى "الرواد"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.

 

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أيمن مطر حكمدار فرقة الجنوب والعاشر من رمضان، بوصول اللاعب لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية وتوفى اثناء عمليه إنقاذه.

 

وكان سقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى.

 

وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لكن فشلت محاولات إسعافه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.


لاعب يبتلع لسانه

اخبار عاجله

وفاه لاعب

الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة