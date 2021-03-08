اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية سوريا: نتواصل مع الدول الصديقة للمساعدة والدعم فى عودة النازحين للوطن

الإثنين، 08 مارس 2021 04:35 م
وزير خارجية سوريا: نتواصل مع الدول الصديقة للمساعدة والدعم فى عودة النازحين للوطن فيصل المقداد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية والمغتربين السورى، فيصل المقداد، إن سوريا ترحب بعودة جميع النازحين إلى وطنهم، وستقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات التى تساعد فى تهيئة الظروف التى تضمن عودة آمنة وأوضاعا معيشية جيدة للعائدين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وزير الخارجية والمغتربين السورى، أن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة، معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق، والضغوط على الدول المستضيفة للنازحين.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين السورى، إلى أن سوريا ستتواصل مع الدول الصديقة والحليفة للمساعدة والدعم فى عودة النازحين إلى وطنهم.

 

 


فيصل المقداد

سوريا

الحكومه السوريه

النازحين

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة