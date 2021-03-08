وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لبحٽ العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس،في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤلين لبحٽ لعلاقات الثنائية بين البلدين ، وتطورات الاوضاع في المنطقة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوأنو، ذكر فى تصريحات سابقة أن زيارة وزير الخارجية نيكوس ديندياس ، الى القاهرة تدل على العلاقات الممتازة بين البلدين، موضحًا أنه ستتم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، وأيضا التعاون في قطاع الطاقة، كما سيتم التطرق لمناقشة القضايا الإقليمية سواء التطورات في شرق المتوسط أو الوضع في ليبيا.