وزيرة التعاون الدولى: اهتمام من جانب الدولة المصرية لدفع المرأة فى المشروعات

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن التمويل الخاص بالتعاون الدولى هو تمويل تنموى، حيث يكون هدفه هو تحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن تمكين المراة اقتصادية له أهمية كبيرة، موضحة أن هناك دراسات كثيرة تم إجرائها فى مصر وفى كثير من دول العالم حول قوة العمل يزيد من الناتج المحلى بنسبة 34 % .

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن هناك اهتمام من جانب الدولة المصرية لدفع المرأة فى المشروعات بشكل كبير، من أجل زيادة الناتج المحلى.