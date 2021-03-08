هل تعاني من التهاب مزمن؟.. تجنب الأطعمة المقلية

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Communications طريقة جديدة لـ"كبح جماح" الالتهاب المفرط من خلال تنظيم نوع من خلايا الدم البيضاء المهمة لجهاز المناعة.

تشير الدراسة إلى أن هناك إمكانية لحماية الجسم من الأضرار غير المراقبة التي تسببها الأمراض الالتهابية، موضحة أن الالتهاب المفرط سمة بارزة للعديد من الأمراض مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء، وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite".

وتكشف الدراسة أنه يمكن تطوير علاجات جديدة لعلاج الأمراض الالتهابية وتحسين نوعية الحياة في نهاية المطاف للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات، ويصيب الالتهاب ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن هذا يدل على أن جسمك يعمل على مكافحة العدوى والسموم التي قد تضر بجهازك المناعى.



تقيليل الالتهاب المزمن طريقة جديدة لوقف الالتهاب المفرط

عندما تتعرض خلايا الدم البيضاء في الجسم، لعوامل معدية، يتم إنتاج بروتين التهابي قوي يسمى السيتوكينات يساعد في مكافحة العدوى الغازية، ومع ذلك يمكن أن يحدث تلف كبير في الأنسجة إذا خرجت مستويات السيتوكينات عن السيطرة.

ووفقًا لنتائج الدراسة، فإن البروتين المعروف باسم Arginase-2 يحد من الالتهاب، وهو ضروري لتقليل السيتوكين الالتهابي القوي.

وقال الفريق إن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد الباحثين على تطوير علاجات جديدة تستهدف بروتين Arginase-2، الذى سيساعد هذا في حماية الجسم من الأضرار غير المراقبة التي تسببها الأمراض الالتهابية.



الالتهاب المزمن لماذا من المهم علاج الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى إتلاف الاستجابة الالتهابية للجسم، ويبدأ في إتلاف الخلايا والأعضاء السليمة، ما قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي وموت الأنسجة والتندب الداخلي، كل هذا ارتبط بتطور الأمراض المزمنة، بما فيها السرطان، أمراض القلب، داء السكري من النوع 2 والبدانة، والربو، والتهاب المفاصل والأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر.

كيفية تقليل الالتهاب بشكل طبيعى يمكنك إدارة الالتهاب المزمن بشكل طبيعي، عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول، مثل زيت الزيتون والطماطم والمكسرات والأسماك الدهنية والفواكه.

أيضًا يجب على الشخص الذي يحاول السيطرة على الالتهاب أن يتجنب الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المقلية واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.