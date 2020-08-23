الاستجابة المناعية المبكرة بالجسم قد تساهم فى حدوث حالات COVID-19 الحادة

كتبت إيناس البنا

ربما اقترب الباحثون خطوة واحدة من فهم كيفية مساهمة جهاز المناعة في الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد، حيث قد يساهم هذا الاكتشاف في فهم تطور الالتهاب المفرط لدى بعض المرضى. ففي دراسة نُشرت في مجلة Science Immunology ، أظهر باحثون في السويد أن ما يسمى بالخلايا القاتلة الطبيعية (NK) التى توجد بالجسم، قد تم تنشيطها بقوة في وقت مبكر بعد الإصابة بـ -CoV-2 ولكن نوع التنشيط اختلف في المرضى الذين يعانون من COVID المعتدل والشديد.

ويمكن أن تسبب عدوى -CoV-2 في بعض الحالات مرض كوفيد -19 شديد، وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن هذا ناتج جزئيًا عن استجابة مناعية فطرية خاطئة، إلا أن العديد من جوانب الاستجابة المناعية المبكرة للعدوى لا تزال بعيدة المنال.



الاستجابة المناعية الفطرية

قوام باحثون في السويد الآن، بالتعاون مع زملائهم في مستشفى جامعة كارولينسكا، بالتحقيق في الاستجابة المبكرة لعدوى -CoV-2 لخلايا NK ، وهي نوع من الخلايا في الجهاز المناعي معروف بأهميته في السيطرة على الالتهابات الفيروسية.

وقامت الدراسة بتحليل عينات دم من 27 مريضاً مصابين بعدوى متوسطة (10) وحادة (17) بفيروس كوفيد -19، كما ضم الباحثون عينات دم من 17 فردًا سليمًا كمجموعة ضابطة، وأظهرت النتيجة أن الخلايا القاتلة الطبيعية تنشط بقوة في الدم بعد فترة وجيزة من الإصابة.

وقال الطبيب القائد للدراسة: "نوع تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية الذي تم اكتشافه يختلف اختلافًا كبيرًا في المرضى الذين يعانون من مرض معتدل مقارنة بمرض شديد".

ووفقًا للباحثين فمن المحتمل أن يكون نوع استجابة الخلايا القاتلة الطبيعية التي لوحظت في مرضى -CoV-2 المصابين بمرض معتدل هو استجابة الخلايا الطبيعية بالجسم NK المشتركة بين العديد من أنواع العدوى الفيروسية.

ويدرس الباحثون الآن إلى أي مدى يمكن أن تساهم الاستجابة المناعية بوساطة الخلايا القاتلة الطبيعية التي لوحظت في المرضى ذوي الحالات الحرجة في شدة COVID-19 ، ومدى فائدة أجزاء أخرى من الاستجابة.