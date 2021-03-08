نائب محافظ المنيا يستجيب لأب ناشد بتوفير علاج لطفليه يعانيان من مياه وضمور بالمخ

كتبت: شيماء حمدى

أرسل القارئ محمد فوزي فتح الباب من المنيا، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لعلاج ابنه "ساجد" سنتين وشهر و16يوما، الذى يعانى من مياه على المخ، وابنته سجدة محمد فوزي التي تعانى من ضمور في المخ، من خلال توفير العلاج وعمل جلسات علاج طبيعى وتوفير مشاية لهما.

ومن ناحيته وفى استجابة سريعة لصحافة المواطن، قال الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أنه سيتم التواصل بشكل فورى مع الحالة والتنسيق مع وزارة الصحة لإيجاد حل للشكوى، ولفت أبوزيد قائلا: نحن هنا متواجدون من أجل المواطن والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين، من خلال توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

التواصل مع القارئ ت / 01144468055

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التي أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".