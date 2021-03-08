اليوم السابع
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مركز التنبؤ بوزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل

الإثنين، 08 مارس 2021 12:12 م
مركز التنبؤ بوزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل حالة الطقس
كتبت أسماء نصار

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كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالأمطار فى قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، عن أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

ويسود اليوم طقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من شمال ووسط الجمهورية ويميل للحرارة جنوبًا، وبارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.
 
كما تسود أجواء مشمسة على كافة المناطق يتخللها ظهور متفرق للسحب المرتفعة بوسط وجنوب الجمهورية مع رياح خفيفة الى معتدلة، تنشط ساحل البحر الاحمر والخليجين حيث تميل حالة البحر هناك للاضطراب الخفيف، كما تنشط على اقصى الساحل الشمالي الغربي حيث تميل حالة البحر المتوسط لاضطراب هناك بينما تبقى باقي مناطقه معتدلة.

وتتشكل الشبورة صباحًا على شمال الجمهورية ووسط سيناء، تصل لمستوى الضباب وتنعدم معها الرؤية أحيانًا.


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