كيف يساعد ماء الأرز فى نمو شعرك وصحته؟.. دراسة توضح

ندى سليم

كشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، عن أهمية ماء الأرز في نمو الشعر والحصول على شعر قوى وصحى، حيث استند التقرير الى دراسات يابانية سابقة أكدت عن فوائد ماء الأرز لبصيلات الشعر.

وأكد التقرير أن الحصول على شعر طويل وسميك وصحى يمكن تحقيقه من خلال استخدام ماء الأرز بشكل يومى، والتي تساعد على نمو الشعر نظرا لأنها تحفزه على النمو، مع ضرورة اتباع تلك العادة مرتين بالأسبوع يوميا.

وأظهر التقرير أن استخدام ماء الأرز يجعل شعرك ينمو جيدا ويبدو أكثر لمعانا وأقل تشابكا، نظرا لأنه يحتوى على مادة الإينوزيتول، وهى عبارة عن كربوهيدرات موجود في الأرز، والتي تسهم في اختراق خيوط الشعر وإصلاحها.

ويمكن استخدام تلك العادة الصحية من خلال إضافة مقدار من الأرز النظيف الى وعاء محكم الغلق مع إضافة بعض من الماء البارد ومزجهم سويا، مع وضع الغطاء على الوعاء واتركه لمدة يوم إلى ثلاثة أيام واسكب المزيج في زجاجة رذاذ لاستخدمه يوميا، مع إضافة قشر الليمون أو قشر البرتقال أو الزيوت الأساسية لتحسينه ولاضافة المزيد من الفوائد الصحية للشعر أيضا.

وأشار التقرير إلى أنه استخدام ماء الأرز في شعرك ليس اتجاهًا جديدًا بل أنه قد استخدامه منذ عام 1185 في اليابان، عندما استخدمته النساء اليابانيات ضمن الاعتناء بجمالهن وللحفاظ على قوته وبالفعل عرف اليابانيات قوة وجمال الشعر مقارنة بغيرهن من الشعوب، حيث يعمل ماء الأرز على تحسين مظهر الشعر التالف مع حماية شعرك من التلف في المستقبل.

وأكد التقرير أيضا أن ماء الأرز غنى بالأحماض الأمينية والفيتامينات B و E والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تعمل معًا لتحسين حالة شعرك.