نمو الشعر داخل الجلد مرض يؤدى لظهور النتوءات والبثور.. اعرف السبب

كتبت هند عادل

يعانى كثير من الرجال من ظهور الشعر غير مكتمل النمو نتيجة لحلقه بصفة مستمرة خلال فترات قصيرة، ويمكن أن تسبب هذه الشعيرات بعض الالتهابات والآلام وظهور بعض النتوءات في المنطقة التى أزيلت منها، حسبما ذكر موقع " mayoclinic".

الشعيرات غير مكتملة النمو حالة مرضية مزمنة قد تحتاج إلى التدخل الطبى فى بعض الحالات ويمكن تجنب ظهورها عن طريق عدم إزالته.

أماكن ظهور الشعيرات غير مكتملة النمو

عند الذكور تظهر فى منطقة اللحية بما فى ذلك الذقن والخدين والعنق، وقد تظهر بفروة الرأس لدى الذكور الذين يحلقون رؤوسهم.

أما الإناث فالمناطق الأكثر شيوعًا لنمو الشعيرات نحو الداخل هى الإبطان ومنطقة العانة والساقين.

أعراض نمو الشعر للداخل

بثور صغيرة مملوءة بصديد.

اسمرار الجلد.

الألم.

حكة.

الشعيرات المنغرسة.

يمكن أن ىؤدى نمو الشعر تحت الجلد المزمن إلى:

عدوى بكتيرية.

اسمرار الجلد.

تندب دائم.

نتوءات الحلاقة.