سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

نمو الشعر داخل الجلد مرض يؤدى لظهور النتوءات والبثور.. اعرف السبب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:02 ص
نمو الشعر داخل الجلد مرض يؤدى لظهور النتوءات والبثور.. اعرف السبب مشاكل نمو الشعر للداخل
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعانى كثير من الرجال من ظهور الشعر غير مكتمل النمو نتيجة لحلقه بصفة مستمرة خلال فترات قصيرة، ويمكن أن تسبب هذه الشعيرات بعض الالتهابات والآلام وظهور بعض النتوءات في المنطقة التى أزيلت منها، حسبما ذكر موقع " mayoclinic".

الشعيرات غير مكتملة النمو حالة مرضية مزمنة قد تحتاج إلى التدخل الطبى فى بعض الحالات ويمكن تجنب ظهورها عن طريق عدم إزالته.

 

أماكن ظهور الشعيرات غير مكتملة النمو

pimples

عند الذكور تظهر فى منطقة اللحية بما فى ذلك الذقن والخدين والعنق، وقد تظهر بفروة الرأس لدى الذكور الذين يحلقون رؤوسهم.

أما الإناث فالمناطق الأكثر شيوعًا لنمو الشعيرات نحو الداخل هى الإبطان ومنطقة العانة والساقين.

أعراض نمو الشعر للداخل

أسباب_نمو_الشعر_تحت_الجلد
 

بثور صغيرة مملوءة بصديد.

اسمرار الجلد.

الألم.

حكة.

الشعيرات المنغرسة.

يمكن أن ىؤدى نمو الشعر تحت الجلد المزمن إلى:

عدوى بكتيرية.

اسمرار الجلد.

تندب دائم.

نتوءات الحلاقة.


الشعر

نمو الشعر

نمو الشعر تحت الجلد

مشاكل الشعر

شعر اللحيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:30 ص

غيرى من شعرك وجربى الأفريقى.. إطلالة مختلفة للشعر الطويل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:00 ص

لو بتعاني من تساقط الشعر.. أطعمة ضرورية تناولها باستمرار

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص

لو الكيلو بـ100 جنيه هنجيبه.. الليمون مفيد للجسم والشعر

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:00 ص

الموز مش بس لصحتك.. هيظبط بشرتك وشعرك

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:30 ص

لو شعرك بيقع الحل بسيط.. اعرفى فوايد زيت حبة البركة فى استعادة صحته

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة