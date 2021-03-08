كيف يساعد الفلافانول فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم؟

كتبت مروة هريدى

يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب لأنه يُشكل عبئًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية لذلك من الضرورى السيطرة عليه من خلال إجراء تعديلات بسيطة على نظامك الغذائى، حيث يوصى خبراء التغذية بأهمية اتباع تظام غذائى يحتوى على نسبة عالية من الفلافانول وهو نوع من المغذيات النباتية الموجودة فى العديد من الأطعمة والمشروبات للتحكم فى ضغط الدم وتجنب ارتفاعه، وفقًا لما ذكره موقع "express".

تشير النتائج المنشورة فى مجلة "Scientific Reports" إلى أن اتباع نظام غذائى غنى بالفلافانول يساوى تأثير الأنظمة الغذائية الأخرى التى تعمل على خفض ضغط الدم، ولعل أبرز الأطعمة والمشروبات الشائعة التى تحتوى على الفلافانول، الشاى والتوت والتفاح والكاكاو والكمثرى والكرز والفول السودانى.

وأجريت دراسة على أكثر من 25 ألف شخص فى المملكة المتحدة وقارنوا بين ما يأكلونه وعلاقته بضغط الدم لديهم، وكان الفرق واضحًا فى ضغط الدم بين الأشخاص الذين لديهم أقل من 10% من تناول الفلافانول وأولئك الذين لديهم أعلى 10% منه، حيث كان لمادة الفلافانول تأثير واضح بشكل أكبر على المشاركين المصابين بارتفاع ضغط الدم.

- فيما يلى.. ما يجب تجنبه لتفادى ارتفاع ضغط الدم:

1- تقليل كمية الملح فى الطعام لأنه يتسبب فى رفع ضغط الدم، حيث تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتناول أقل من ستة جرامات من الملح يوميًا أى حوالى ملعقة صغيرة.

2- اتباع نظام غذائى قليل الدسم يحتوى على الكثير من الألياف والكثير من الفاكهة والخضروات، حيث يساعد ذلك كثيرًا فى خفض ضغط الدم.

3- ضرورة الحفاظ على النشاط البدنى المنتظم الذى يعمل على تقوية القلب بما يساهم فى ضخ المزيد من الدم بأقل جهد، خاصة الأنشطة الهوائية مثل المشى السريع والتمارين الرياضية المائية وركوب الدراجات والرقص.