فيروس كورونا يحرم الدماغ من الأكسجين ويؤدى لضباب العقل

كتبت أمل علام

حذر العلماء من أن فيروس كورونا قد يحرم الدماغ من الأكسجين ويؤدي إلى"ضباب العقل"، وقال علماء، إن بعض مرضى كورونا قد يعانون من ضباب مخيف بالإضافة إلى الأعراض الـ 3 الرئيسية مثل: ارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر، وفقدان التذوق والشم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور.



ضباب الدماغ

وكشف العلماء، أن كورونا قد يتسبب في إثارة "ضباب عقلي" مرعب عن طريق تجويع الدماغ للأكسجين، موضحا أنه في حين تظل الأعراض الرئيسية الثلاثة لفيروس كورونا هي السعال المستمر، وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان التذوق والشم، فقد يعاني المصابون من آثار جانبية أخرى مقلقة.



علاقة كورونا بضباب المخ

يشير بحث جديد إلى أن الفيروس يمكن أن يقطع إمدادات الأكسجين عن الدماغ مما يتسبب في إصابة الناس بضباب الدماغ، يُعتقد أن الآلاف من مرضى كورونا قد عانوا من مرض كورونا لفترة طويلة، مع آثار جسدية مستمرة تتراوح من التعب وضباب الدماغ إلى آلام الأعصاب.

وقالت الصحيفة، يعاني العديد من الأشخاص من حالة منهكة من عدم التركيز بينما أبلغ البعض أيضًا عن فقدان الذاكرة على المدى القصير.

وأوضحت الصحيفة، لقد حددوا السبب المحتمل من خلال سلسلة من عمليات التشريح على أدمغة المرضى الذين ماتوا بسبب الفيروس.

من خلال فحوصاتهم، وجد الفريق خلايا كبيرة في الدماغ لا ينبغي أن تكون موجودة، كانت الخلايا، التي تسمى الخلايا العملاقة، تشغل حيزًا سابقًا وتترك مجالًا أقل لتمرير الدم حول هذا العضو الحيوي.

قال ديفيد ناوين أستاذ علم الأمراض، من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، بالولايات المتحدة، إن هذا قد يكون فريدًا بالنسبة لفيروس كورونا وخطوة مهمة نحو فهم آثاره على الدماغ.

قال البروفيسور نوين ، الذي قاد البحث، كيف يمكن تجويع الدماغ للأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها للعمل بشكل فعال.

وأضاف، "إن قشرة الدماغ غنية بالأوعية الدموية بالشعيرات الدموية، موضحا أنه إذا كانت نسبة معينة من الشعيرات الدموية مسدودة أو مسدودة بهذه الخلايا، فإنها تمنع مستوى معين من تدفق الدم، حيث "يمكن أن يؤدي التغيير في تدفق الدم في نظام يقوم بإيصال الأكسجين بدقة بناءً على الوقت والحاجة إلى ضعف الوظيفة الإدراكية، مثل صورة ضبابية في الدماغ.

لم يكن عدد الخلايا التي شوهدت في تشريح الجثة قليلًا، حيث أضاف البروفيسور ناوين أن هذه النتائج "تشير إلى أن العبء قد يكون كبيرًا".

يعتقد خبراء آخرون أن الأشخاص الذين يعانون من ضباب العقل من المحتمل أن يكون لديهم التهاب.

أكد البروفيسور أدريان بوير، طبيب الأعصاب من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، كيف تدور بروتينات السيتوكين حول الأنسجة المحيطة بكل من الدماغ والحبل الشوكي، حيث يعاني العديد من مرضى كورونا من التهاب وبعضهم يصابون بأمراض جلدية ناجمة عن ذلك.

أوضح البروفيسور بوير، إن الإجابات عن سبب إصابة بعض الأشخاص بضباب في المخ، بينما لا يمكن للآخرين من المرضى الذين تعافوا من كورونا التعرض لأي آثار جانبية، حيث نُشر البحث في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأعصاب.