اليوم السابع
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الجارديان: فرنسا توافق على لقاح جونسون نهاية الأسبوع الجارى

الإثنين، 08 مارس 2021 12:12 م
الجارديان: فرنسا توافق على لقاح جونسون نهاية الأسبوع الجارى الموافقة على لقاح كورونا من جونسون فى فرنسا
كتبت أمل علام

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قال رئيس منظمة الصحة في فرنسا (HAS) اليوم الإثنين، إن فرنسا ستوافق على لقاح جونسون بحلول نهاية هذا الأسبوع، بما يتماشى مع الجدول الزمني لموافقة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان.

فرنسا توافق على لقاح جونسيون نهاية الاسبوع
فرنسا توافق على لقاح جونسيون نهاية الاسبوع

وقال دومينيك لو جولوديك، رئيس الهيئة التنظيمية الفرنسية HAS، إن فرنسا ستوافق على لقاح كورونا من جونسون بحلول الجمعة أو السبت من هذا الأسبوع، بمجرد حصولها على موافقة من هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا الشهر الماضي إنها قد تصدر رأيًا بحلول منتصف مارس حول ما إذا كانت ستوافق على لقاح جونسون.

وأجازت الحكومة الأمريكية الحصول على جرعة واحدة من لقاح جونسون في نهاية شهر فبراير، ما أتاح لملايين الأمريكيين تلقي التطعيم في الأسابيع المقبلة، وإعداد اللقاح للحصول على موافقات إضافية حول العالم.

توافد آلاف الأشخاص في جميع أنحاء فرنسا على مراكز التطعيم يوم الأحد في الوقت الذي كثفت فيه الحكومة التطعيمات ضد فيروس كورونا لتخفيف العبء على المستشفيات، ومنع المزيد من القيود التي تفرضها فرنسا لمنع تفشى وباء كورونا.


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لقاح فيروس كورونا من جونسون

فرنسا توافق على لقاح جونسون

الموافقة على لقاح كورونا فى فرنسا

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