فى اليوم العالمي للمرأة.. نصائح للحفاظ على صحتك العقلية والبدنية

كتب - محمود جلال

يوم المرأة العالمي 2021: أعطى مؤشرا على صمود المرأة بعد عام المعاناة من مضاعفات كوورنا فى 2020 والتى اثبتت المراة خلالها أن نساء اليوم لا يقلن عن الرجال في كل قطاع صحى واجتماعى واقتصادي، فلم تعد المرأة تقتصر على رعاية أسرتها فحسب، بل أصبحن أيضًا من صانعات القرار المهمينات في المجتمع، في اليوم هذا، دعوة للحفاظ على صحك العقلية والجسدية اتباع هذه النصائح الخمس البسيطة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



فى اليوم العالمى للمرأة..نصائح للحفاظ على صحتك العقلية والبدنية

شرب القهوة الخضراء



إذا كنت تتناولين القهوة الخضراء بانتظام قبل الإفطار على معدة فارغة في الصباح، يمكنك فقدان الوزن بسرعة، يقول معظم الناس إنهم لا يستطيعون بدء يومهم بفنجان ساخن من الكابتشينو وبعض الفطور الساخن، ينصح بالفعل بتناول وجبة فطور صحية لا تملاك فحسب، بل تعتني باحتياجاتك الغذائية. حاول تضمين قهوة لتبدأ يومك بها لأنها تساعد في تعزيز المناعة وإدارة الوزن وبداية صحية. يحتوي على 50٪ من حمض الكلوروجينيك - مضادات الأكسدة القوية التي ترفع مستوى لعبتنا للياقة البدنية.

استبدلى السكر بالعسل النقي 100٪



بينما كان العسل جزءا من عائلاتنا الهندية حتى قبل عصر أجدادنا، فإن العسل النقي هو بديل ممتاز للتحلية يمكن أن يحقق فوائد صحية هائلة في العصر الفيدى، إنه بالتأكيد يستحق مكانًا في نصائحنا السرية نظرا لخصائصه المعززة للمناعة، وقد تم الحديث كثيرًا عن المساهمة في تجديد شباب الجلد وإدارة الوزن.



خضروات

ممارسة الرياضية



على مدار العام الماضي، كنا جميعًا نعمل من المنزل، وقد جاء بلا شك مع مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، بينما نقضي المزيد من الوقت مع عائلاتنا الآن، كان هناك حد أدنى من الحركات الجسدية، بينما ننتقل إلى الوضع الطبيعي الجديد، من الضروري بشكل متزايد بالنسبة لنا أن ننظر إلى إجراءات التمرين التي يمكننا ممارستها، مثل بعض الحركات مع جلسات زومبا من خلال منشئي المحتوى المفضلين لدينا أو أي شيء نختاره.

تبنى هواية من أجل السعادة الداخلية



لا تتعامل النساء اليوم مع الأعمال المنزلية فحسب، بل يصبحن أيضًا من رواد الأداء في حياتهن المهنية، بينما ننتظر جميعًا عطلة نهاية الأسبوع لقضاء بعض الوقت والاسترخاء، من المهم أيضا ممارسة هواية والاستثمار في بعض جلسات العلاج الذاتي التي تجعلنا نتطلع إلى الاستمتاع بهذه الحياة الصغيرة.



تفاح

حافظى على رطوبة الجسم



غالبًا ما نميل إلى الإفراط في العمل لأنفسنا للبقاء على قمة السلم التنافسي وفي الأعمال المنزلية، في حين أن هذه الأشياء قد تحفزنا، إلا أنها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتنا. من الضروري أن يكون لديك جدول نوم صحي وعدم العمل على مدار الساعة من خلال المساس بالتوازن بين العمل والحياة، ينصح بشدة بالنوم لمدة 7-8 ساعات على الأقل قبل أن نبدأ يومًا آخر، كما أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب كوب من الماء كل ساعة، هناك العديد من خطط وتطبيقات الترطيب التي تساعدنا على تتبع روتين الترطيب من خلال أجهزتنا الذكية، يمكننا الحصول على عصير أو عصير صحي للبقاء رطبًا ومنتعشًا ومتوهجًا عندما نشعر بالانتفاخ أو الخمول.