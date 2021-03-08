فوائد القهوة المفلترة.. تُخفض الدهون وتُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

كتبت مروة هريدى

وجدت دراسات حديثة فوائد جديدة للشرب القهوة، فهى إلى جانب أنها تمدنا بالنشاط اللازم تساعد أيضًا فى الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتخفيض معدلات الوفيات وتعزيز طول العمر، وفقًا لما ذكره موقع "express".

من جانبه، قال طبيب القلب الإنجليزى ليونارد بيانكو "بالإضافة إلى احتواء القهوة على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تقلل الالتهاب، كانت هناك أيضًا دراسات تشير إلى أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد والزهايمر وأمراض القلب وسرطان القولون والسكتة الدماغية".

وأشارت الدراسات إلى أن إضافة الكريمة والسكر يمكن أن يبطل الفوائد الصحية للقهوة، فمن الأفضل شرب القهوة مع قليل من الحليب غير المحلى والتوابل الخالية من السعرات الحرارية بما فى ذلك جوزة الطيب والقرفة، حيث يساعد ذلك فى استقرار نسبة السكر فى الدم.

وفيما يتعلق بالكمية، فإن شرب فنجان واحد يوميًا من القهوة تقل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 19٪، كما أن أولئك الذين يشربون فنجانين من القهوة يوميًا ارتبطوا بانخفاض احتمالات الوفاة المبكرة بنسبة 41٪.

كشفت الدراسات الوبائية الرصدية التى تقيم العلاقة بين استهلاك القهوة ومعدل الوفيات أن القهوة المفلترة كانت أفضل بكثير للصحة من القهوة غير المفلترة، حيث أن شرب كوب فنجان من القهوة المفلترة يحتوى على تركيز أقل بنحو 30 مرة من المواد الدهنية التى تزيد من الدهون بالجسم مقارنة بالقهوة غير المفلترة، كما أنها تُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية التى قد تسبب الوفاة.

وتساعد القهوة المفلترة فى انخفاض خطر الوفاة لأى سبب بنسبة 15%، بغض النظر عن العمر ونوع خيارات نمط الحياة المتبع، كما أنها تُخفض خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 20% لدى النساء و12% لدى الرجال.

وأثبتت الدراسات أيضًا أن الكافيين الموجود فى القهوة يساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن بجانب علاج العديد من المشاكل الصحية، وذلك نظرًا لتأثير الكافيين المنبه على الجهاز العصبى المركزى الذى يزيد من عملية التمثيل الغذائى وأكسدة الأحماض الدهنية.