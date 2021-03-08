غدا.. قطع المياه عن بعض قرى السنبلاوين 6 ساعات لأعمال الصيانة

الدقهلية _ فريق المحافظات

أعلن مجلس مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، أن شركة مياة الشرب والصرف الصحي، أخطرت بأنه سوف يتم قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 9 مارس، وذلك لمدة 6 ساعات، والتى ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثانية ظهرا، بسبب بعض أعمال الصيانة وغسيل المروق الخاص بمحطة الحجايزة.

وأشار مجلس المدينة، وفق بيان اليوم، بأن المناطق التى سوف تتأثر بإنقطاع الخدمة هى قرى وعزب الحجايزة، الشرقيين، كفرسعد، السرسي، غزالة، عزبة لوليا، ملكية الكبرى، مليكةالصغرى، عزبة أبو حسين، وسوف تعود الخدمة إلى المناطق فور الإنتهاء من أعمال الصيانة وغسل المروق.