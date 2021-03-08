اليوم السابع
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صحة الغربية: تشكيل لجنة لاستلام قسم الكلى الصناعى بعد ترميمه بمستشفى السنطة

الإثنين، 08 مارس 2021 12:25 م
صحة الغربية: تشكيل لجنة لاستلام قسم الكلى الصناعى بعد ترميمه بمستشفى السنطة اللجنة بمستشفى السنطة
الغربية – فريق المحافظات

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة وحدة معالجة المياه بمستشفى السنطة المركزى بعد إصلاح الهبوط الأرضى الطفيف وترميمه، والذى حدث بها منذ فترة، وكذا متابعة تشغيل قسم الكلى الصناعى والاطمئنان على صحة المرضى.

فقد قامت لجنة من إدارة العلاج برئاسة الدكتور سامح فليفل وعضوية كلا من الدكتور أحمد جبر إدارة الجودة بالمديرية ، والدكتور عادل البربرى بإدارة العلاجى، بفحص أرضية غرفة المعالجة بقسم الغسيل والتأكد من سلامته، وكذلك وحدة الكلى الصناعى بعد ترميمها وإصلاح الهبوط الأرضى الموجود بها وأنها تعمل بكفاءة، والتأكد من إنتظام العمل بقسم الكلى بالمستشفى والإطمئنان على راحة المرضى.


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هبوط اراضى بمستشفى السنطة

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