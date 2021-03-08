سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-3-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع أمس، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى تباينا أمام الجنيه المصرى، مسجلا 21.58 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.52 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.13 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.13 جنيه للشراء .

4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.