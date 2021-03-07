تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأحد

شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-3-2021، تباينا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع بالبنوك، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصري عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك"مصر" 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى بـ 18.61 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.12 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.13 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى بـ 4.12 جنيه.
4.19 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.23 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى بـ 4.22 جنيه.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.11 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
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