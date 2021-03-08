أسعار العملات اليوم الاثنين أمام الجنيه بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه المصرى وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، وسجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر اليورو فسجل 18.58 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.58 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

بينما ارتفع سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه، بمقدار يترواح ما بين القرش وقرشين، مرتفعا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش مسجلا 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى "cib" ارتفع قرشين ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم



ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



تباين صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.58 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.58 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.58 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ مسجلا 21.52 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 48.84 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ48.81 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.