سعر الذهب اليوم عيار 21 يواصل التراجع الاثنين 8 -3-2021

كتب إسلام سعيد

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 748 جنيها للجرام في تداولات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك عقب تراجعه بقيمة 4 جنيهات صباح الاثنين 8 مارس 2021 على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً.

ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة بمصر، ويرتفع الطلب على الذهب عيار 21 بشكل كبير في محافظات الصعيد، بخلاف محافظات الوجه البحري، ويتميز الذهب عيار 21 بلمعته التي تتناسب مع ذوق المستهلك المصرى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 تراجعات الأسبوع الماضي بقيمة تراوحت بين 14 إلي 16 جنيها في كل جرام، وذلك بسبب هبوط أسعار الذهب في البورصات العالمية بنسبة 2.8% وهذا أثر على سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

وفق البيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر، فإن الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.

يبلغ إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين حوالي 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.