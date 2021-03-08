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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا

الإثنين، 08 مارس 2021 12:03 ص
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا زلزال - ارشيفيه
كتب أحمد عرفة

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وقع زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، الأحد، فى منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا التي شهدت هزات أرضية قوية عدة خلال الأيام الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ على عمق نحو 10 كيلومترات ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركز الزلزال، ولم تصدر السلطات تحذيرا من وقوع تسونامي.

جدير بالذكر أنه سبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات خلال الأيام الماضية مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية رغم أن السلطات أطلقت تحذيرات من تسونامي.

 

 

 


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